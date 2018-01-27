Manisa Soma’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak ters döndü. Kaza önceki gece saat 01.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi galeriler mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. idaresindeki 45 YA 2956 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca çarptı ardından ters döndü.

Kazada, sürücü Hüseyin A. ile yanındaki arkadaşları Baton K. ve Caner S. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan 3 kişi ambulansla Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA