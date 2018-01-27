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Otomobil ağaca çarparak ters döndü

Manisa’nın Soma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak ters döndü. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:48
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Otomobil ağaca çarparak ters döndü

Manisa Soma’da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak ters döndü. Kaza önceki gece saat 01.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi galeriler mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. idaresindeki 45 YA 2956 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaca çarptı ardından ters döndü.

Kazada, sürücü Hüseyin A. ile yanındaki arkadaşları Baton K. ve Caner S. yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan 3 kişi ambulansla Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaSomaOtomobilAğaç
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