Otomobil apartman boşluğuna düştü

Esentepe Mahallesi 14 Sokak'taki bir apartmanın arkasındaki park yerine 35 Y 4717 plakalı otomobilini park etmeye çalışan Türkay Çakaloğlu (60), iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Bir anda hareketlenen otomobil, tuğla ile örülü otopark duvarını yıkarak önce karşıdaki dairenin duvarına ardından yaklaşık 3 metre derinlikteki boşluğa düştü.

Kazada araç içinde sıkışan sürücü ile kardeşi Fatmagül Çakaloğlu'nu (55) AKS 110 ekipleri kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.