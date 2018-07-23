Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95305
ALTIN
186.718
DOLAR
4.7486
STERLİN
6.2155
EURO
5.5556

Otomobil beton ayağa çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin yapımı devam eden köprülü kavşağın beton ayağına çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:17
Otomobil beton ayağa çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Karaman-Mersin karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, Mersin’den Karaman istikametine gelirken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yapımı devam eden köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Kazada  araç içerisinde bulunan 6 kişi sıkıştı.

Araçta sıkışan yaralılar için itfaiye ve diğer ekipler seferber oldu. Aracın ön tarafında oturan Ömer Atasever (70) olay yerinde, sürücü Mustafa Atasever ise kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Ömer (12), Hatice Zümre (2) ve Merve Reyhan (8) Karaman Devlet Hastanesinde, Bediha Atasever de özel bir hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

 Hayatını kaybeden Ömer Atasever'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tabutlar peş peşe sıralandı
Tabutlar peş peşe sıralandı
Yaşlılara yer verilmesini isteyen genç dayak yedi
Yaşlılara yer verilmesini isteyen genç dayak yedi
Oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi
Oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi
Beyoğlu’nda kapkaççı dehşeti
Beyoğlu’nda kapkaççı dehşeti
3 çocuk babası keneden öldü
3 çocuk babası keneden öldü
Otobüs, alev topuna döndü
Otobüs, alev topuna döndü
Baca temizlerken çatıdan düştü
Baca temizlerken çatıdan düştü
Halı sahadan sonra kalp krizinden öldü
Halı sahadan sonra kalp krizinden öldü
En pahalı tuvalet 2 gün dayandı
En pahalı tuvalet 2 gün dayandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim