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Otomobil dere yatağına uçtu: 3 ölü

Sivas’ın merkeze bağlı Olukman köyü yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti

24 Şubat 2018 Cumartesi 17:52
Otomobil dere yatağına uçtu: 3 ölü

Sivas’a bağlı Olukman köyü yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil dere yatağındaki ağaçlara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 08.20 sıralarında meydana geldi. Sivas'tan Yıldız Beldesi'ne seyreden sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yoldan çıkarak Alahacılı Deresi yatağındaki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada araçta bulunan Osman A., Fatih D. ve İbrahim G. olay yerinde hayatını kaybetti. Ulusal medikal kurtarma ekibi ve jandarma ekiplerince dere yatağından çıkarılan cenazeler otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi araştırma ve uygulama hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
SivasOlukmanKazaKöy
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