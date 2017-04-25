Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bu haber kez okundu.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Yeni Sille Caddesi üzerindeki meydana geldi. Şuaip Ç. idaresindeki 42 DNM 07 plakalı otomobil, döner kavşaktan dönmek isterken kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Şuayip Ç. ile araçta bulunan Muhammet Taha Toslak (23) yaralandı. Kaza gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılardan sürücüsü Şuayip Ç. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Muhammet Taha Toslak ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Taha Toslak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Şuaip Ç.'nin tedavisi sürüyor. 

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
1 YaralıOtomobil Elektrik Direğine çarptı: 1 ölü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100