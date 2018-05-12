Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
banner138

Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarparak takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

12 Mayıs 2018 Cumartesi 17:06
Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saraycık kavşağından Eskişehir istikametine doğru seyir halinde bulunan Aykut G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı.

Olayın haber alınmasının ardından olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında hurdaya dönen otomobilden araç sürücüsü Aykut G. ve eşi Elif G. (28) itfaiye ve 112 acil servis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aykut G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Elif G. ise yaralı olarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yoklama işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek
Yoklama işlemleri e-Devlet'ten yapılabilecek
Avukat liderliğinde suç örgütü
Avukat liderliğinde suç örgütü
Kaçakçılara eş zamanlı operasyon
Kaçakçılara eş zamanlı operasyon
Kayıp vaizin cesedi bulundu
Kayıp vaizin cesedi bulundu
İnşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı
İnşaat iskelesi çöktü: 5 yaralı
Naylon faturayla devleti zarara uğratıyorlardı
Naylon faturayla devleti zarara uğratıyorlardı
1500 TL için çatıya çıktı
1500 TL için çatıya çıktı
72 yaşındaki dolandırıcı tutuklandı
72 yaşındaki dolandırıcı tutuklandı
Kredi kartı dolandırıcılarına operasyon
Kredi kartı dolandırıcılarına operasyon

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim