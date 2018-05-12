Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saraycık kavşağından Eskişehir istikametine doğru seyir halinde bulunan Aykut G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı.

Olayın haber alınmasının ardından olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile birlikte 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında hurdaya dönen otomobilden araç sürücüsü Aykut G. ve eşi Elif G. (28) itfaiye ve 112 acil servis ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Aykut G. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Elif G. ise yaralı olarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA