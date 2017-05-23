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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 
Kaza, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı girişinde meydana geldi. Kemal Yılmaz yönetimindeki 06 AAY 421 plakalı otomobil ilçe girişinde elektrik direğine çarptı. Sürücü ile otomobilde bulunan Hanım Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan yaralılar Cemil, Mert, Süleyman ve Necmiye Yılmaz, İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı. Yaralanan 4 kişi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 
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