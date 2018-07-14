Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.936
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4336
EURO
5.6556

Otomobil hırsızları polisten kaçamadı

İstanbul'da özel halk otobüsü çalarak Türkiye'nin gündemine oturan çocuklar bu kez de otomobil çaldı. Çocukların otomobil çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:29
Otomobil hırsızları polisten kaçamadı

Daha önce İstanbul Ümraniye'de park halindeki özel halk otobüsünü çalan 2 çocuk Kadıköy'de lüks bir sitedeki eve girip anahtarını aldıkları otomobili çaldı. Kadıköy Bostancı'da meydana gelen hırsızlık olayında 2 çocuk bu kez sabaha karşı lüks bir sitedeki eve girip evdeki otomobil anahtarını alarak çıktı.

Evden aldıkları anahtarla otomobili çalan çocukların hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis 2 çocuğu yakalamak için çalışma başlattı. Çalıntı otomobille Çekmeköy Nişantepe’de görülen çocuklar ile polis arasından kovalamaca yaşandı. Çocuklar kovalamaca esnasında yakıtı biten çalıntı araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Polisler M.Y. (13) ile K.’yi (12), kısa süre sonra yakaladı. 2 çocuk ifadelerin alınmasının ardından adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Çocuklar daha önce de halk otobüsü çalmış ve o anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti.
İHA

Son Güncelleme: 14.07.2018 16:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oto tamircilerine şok operasyon
Oto tamircilerine şok operasyon
Samsun'da feci kaza: 2 ölü
Samsun'da feci kaza: 2 ölü
Bu kez onlar tuzağa düştü
Bu kez onlar tuzağa düştü
Ortalık savaş alanına döndü
Ortalık savaş alanına döndü
İnşaat fareleri jandarmadan kaçamadı
İnşaat fareleri jandarmadan kaçamadı
Facia son anda önlendi
Facia son anda önlendi
Van'da 52 mülteci yakaladı
Van'da 52 mülteci yakaladı
Patlayan lastik tamirciyi hastanelik etti
Patlayan lastik tamirciyi hastanelik etti
20 dönüm ormanlık arazi zarar gördü
20 dönüm ormanlık arazi zarar gördü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim