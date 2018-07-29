Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95585
ALTIN
190.781
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3424
EURO
5.6540

Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Zonguldak'ta bir otomobil hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi

29 Temmuz 2018 Pazar 17:31
Otomobil ile hafriyat kamyonu çarpıştı

Ramazan D. (42) idaresindeki 67 ES 353 plakalı otomobil ile Metin Y. (56) idaresindeki 06 FY 9481 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan baba Ramazan D., Fatih D. (17) ve Yusuf Emre D. (11) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan baba ve iki oğlu ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Kamyon şoförü Metin Y. ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından otomobilde bulunan yaralılardan Fatih D. ile kamyon şoförü Metin Y.'yi Atatürk Devlet Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü Ramazan D. ve Yusuf Emre D.'yi ilk müdahalelerinin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'cüleri taşıyan tekne battı: 6 ÖLÜ
FETÖ'cüleri taşıyan tekne battı: 6 ÖLÜ
Çinli turistler kaza yaptı: 2 ÖLÜ 33 YARALI
Çinli turistler kaza yaptı: 2 ÖLÜ 33 YARALI
Evinde oturan çocuk başından vuruldu
Evinde oturan çocuk başından vuruldu
120 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
120 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
Çocuk kaçırmaya çalışan adam linç edildi
Çocuk kaçırmaya çalışan adam linç edildi
80’lik binbir surat Aksaray’da yakalandı
80’lik binbir surat Aksaray’da yakalandı
Polisten 'Ceza Sahası' operasyonu
Polisten 'Ceza Sahası' operasyonu
Bursa'da can pazarı
Bursa'da can pazarı
2 yaşındaki kuzenler kanalda boğuldu
2 yaşındaki kuzenler kanalda boğuldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim