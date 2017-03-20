Kütahya’nın Domaniç ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Kaza, Domaniç ilçe çıkışı Tavşanlı-İnegöl karayolunda meydana geldi. İnegöl istikametinden Domaniç ilçe istikametine gitmekte olan Yıldız Doğan idaresindeki 43 UY 240 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cemal Yılmaz yönetimindeki 34 ZC 2515 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yıldız Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Osman Küçük ve Hasan Küçük ile diğer araçta bulunan sürücü Cemal Yılmaz ve işçilerden Hacer Saraç, Bülent Çamlıca, Hülya Kabak, Fatma Türk, Süheyla Korkmaz, Fidan Sarı, Besime Oluç, Yasemin Kaymak, Nurgül Yalı, Ersin Erbey ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralıları Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi kaldırıldı. Hafif yaralılar ise Domaniç ilçe Hastanesinde ayakta tedavi edildi.
Otomobil ile işçi servisi çarpıştı
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.
20 Mart 2017 Pazartesi 15:17
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