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Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

03 Eylül 2018 Pazartesi 17:17
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Ilgaz-Çankırı karayolu İndağı mevkiinde Çankırı istikametine gelen 34 NJ 7007 plakalı otomobil, önündeki kamyona arkadan çarptı. Araçta bulunan Figen K. (54) ve Ahmet Ali K. (25) olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Murat K. (3), Şeyma K. (25), Hanne Betül K. (1) ve Murat K. (57) ise yaralandı. Yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybedenler ise Ilgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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