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Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:16
Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Kaza, önceki gece Üründü Mahallesi'nde meydana geldi. H.M. (54) idaresindeki 07 YP 512 plakalı otomobil, Kazaliçi mevkinde Mustafa Göksu'nun (18) kullandığı motosikletle çarpıştı. Başında kask olmadığı iddia edilen Göksu, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Göksu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından alınan Göksu'nun cenazesi Alacami Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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