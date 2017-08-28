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Otomobil metrobüs yoluna girdi

E-5 karayolu Cevizlibağ mevkiinde Ankara istikametinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşarak metrobüs yoluna girdi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, trafikte aksama meydana geldi

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Otomobil metrobüs yoluna girdi
Kaza, önceki gece saat 01.30 sıralarında E-5 karayolu Cevizlibağ mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler’den Topkapı istikametine giden otomobilin sürücüsü Emre S., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, bariyerleri aşarak metrobüs yoluna girdi. Kaza sonucu sürücü S. yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan karayolunda yoğunluk meydana geldi. İHA
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