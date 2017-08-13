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Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarparak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Anadolu otoyolu İstanbul istikameti Gebze Gişeleri sapağında, Yasin Çumak idaresindeki 34 RC 7677 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada nedeniyle araçta sıkışan Kemal Beliverdi (46), Sırma Beliverdi (80) ve Ayten Çumak, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kemal ve Sırma Beliverdi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayten Çumak'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Çumak da emniyete götürüldü. 

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