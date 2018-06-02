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Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

İstanbul Bursa otobanı Orhangazi ilçesi yakınlarında yaşanan kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı

02 Haziran 2018 Cumartesi 16:34
Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Kaza, dün sabah saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fırat S. idaresindeki otomobil, İstanbul istikametinden Bursa istikametine doğru seyir halindeyken Karsak kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen ve defalarca takla atan otomobilde sürücü Fırat S. ağır yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan İsmail S. hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren İsmail S., Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze aracı ile Bursa’ya götürülürken, yaralı sürücü İsmail Subaşı da ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden İsmail S.'nin geçen yıl eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu belirlendi.

İHA

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