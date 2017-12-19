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Otomobil şarampole uçtu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19 Aralık 2017 Salı 16:44
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Otomobil şarampole uçtu

Muğla-Fethiye Karayolunda seyir halinde olan Harun Özdemir (67), yönetimindeki 34 JB 361 plakalı otomobil, Toparlar Mahallesi, Mehmet Çavuş Caddesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Harun Özdemir ile araçta yolcu olarak bulunan Emine Özdemir (65) ve Sedef Özdemir (36) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Köyceğiz İlçe Jandarma, 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar araçtan itfaiye ekiplerince çıkartılarak 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Emine Özdemir, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Sedef Özdemir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralı Harun Özdemir ise Köyceğiz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaKöyceğizTrafik Kazası
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