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Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya’da bir otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı

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Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Malatya’da bir otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, Malatya-Sivas karayolu Arguvan ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KR 8278 plakalı otomobil yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu. Kazada araçta bulunan Kemal Yalçın (56) olay yerinde hayatını kaybederken, Hadiye Yalçın (46) ve Emine Yalçın (57) ise yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servislerine kaldırdı.
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