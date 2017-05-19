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Otomobil takla attı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

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Otomobil takla attı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ordu istikametinde Kocaali'ye gitmekte olan 41 PR 155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi takla atarak yolun karşı istikametine geçti. İstanbul istikametinden Samsun'a gitmekte olan Ahmet Tunç’un kullandığı 38 SP 275 plakalı tıra çarpan otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Otomobil içinde yolcu olarak bulunan Zülfiye Soyanıt, Temel Odabaş ve Mustafa Soyanıt hayatını kaybetti. Kaza sonrası D-100 karayolu trafiğe kapandı. 
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