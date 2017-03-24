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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

Niğde'de otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
Niğde'de otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. Niğde'nin Ulukışla ilçesinde E-5 karayolu Porsuk köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Hasan Hüseyin A. yönetimindeki 33 CDF 55 plakalı otomobil 31 V 9239 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Selim Üçer’in hayatını kaybettiğini belirlerken, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin A. otomobilde sıkıştı. Ulukışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Selim Üçer'in cansız bedeni Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İHA
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