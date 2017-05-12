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Otomobil TIR'ın altına girdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

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Otomobil TIR'ın altına girdi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza Sungurlu-Çorum karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Yunus Haylazer yönetimindeki 19 AF 732 plakalı otomobil, benzinlikten çıkan İsak S. (24) yönetimindeki 42 DUM 97 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Meydan gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobil yaklaşık 60 metre TIR'ın arkasında sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Yunus Haylazer olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan yolcular Banu Haylazer (25), Serdar Yeğen (27) ve 5 aylık Emre Haylazer olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz sürücünün cesedi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden güçlükle çıkarılırken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. İHA
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