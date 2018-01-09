Otomobil, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı  

Kazanın ardından aynı bölgede 2 araç da kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kasım Erdoğmuş yönetimindeki bir portakal fabrikasına ait 07 TY 415 plakalı portakal yüklü traktörün Finike ilçesi Turunçova Mahallesi ve Sahilkent Mahallesi arasında kalan Zengeder mevkinde lastiği patladı.

Sürücü çift römorkörlü traktörü park ederken aynı istikamette ilerleyen Baki Boz yönetimindeki 07 V 9496 plakalı otomobil yolun karanlık olması nedeniyle traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 53 yaşındaki Bünyamin Atlı, araç içerisinde sıkıştı. Bu sırada Mustafa Onat yönetimindeki 06 DP 817 plakalı araç ile Suriye uyruklu Riady Hale 07 VID 98 plakalı araçlar da aynı noktada kafa kafaya çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Atlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 sürücü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Finike ve Kumluca ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Bünyamin Atlı’nın cesedi ise Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Atlı’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

İHA



