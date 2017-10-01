Otomobil yolcu otobüsüne çarptı

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, E-5 Karayolu Bostancı mevkii Kartal istikametinde meydana geldi.

Kaan Yılmaz yönetimindeki 34 DE 7784 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak otobüs durağına girmek isteyen 16S numaralı 34 TR 0205 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Kaan Yılmaz ve Dilan Aksakallı araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Yılmaz ve Aksakallı araç içerisinden çıkarılarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Yanyol Kartal istikameti trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.