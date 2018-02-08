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Otomobile kurşun yağdırdılar  2 ÖLÜ

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

08 Şubat 2018 Perşembe 17:50
Otomobile kurşun yağdırdılar  2 ÖLÜ

Olay, Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 75 nolu sokakta meydana geldi. Park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin içerisinde oturan 30 yaşındaki Esat Sönmez ile 19 yaşındaki Özkan Türker olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobili kurşunlayan şahısların kaçtığı bilgisi alınırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin olay yeri çalışmasının ardından cenazeler otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Özkan Türker dün öğle namazını müteakip toprağa verilirken, Esat Sönmez ise bugün Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.
İHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepŞehitkamilParkOtomobilSilahlı
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