Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobili hararet yapınca hayatını kaybetti

Çorum’un Dodurga ilçesinde hararet yapan otomobilin azalan suyunu tamamlamak için su almaya çalıştığı kanala düşen genç boğularak hayatını kaybetti.

Bu haber kez okundu.

Otomobili hararet yapınca hayatını kaybetti
Çorum’un Dodurga ilçesinde hararet yapan otomobilin azalan suyunu tamamlamak için su almaya çalıştığı kanala düşen genç boğularak hayatını kaybetti. Dodurga’dan Oğuzlar istikametine seyir halinde olan Furkan Keskin’in (22) içinde bulunduğu otomobil Obruk köyü yakınlarında hararet yaptı. İddialara göre Keskin, hararet yapan otomobilin eksilen suyunu tamamlamak için yol kenarında bulunan sulama kanalına indi. Su almaya çalıştığı sırada ayağı kayan Keskin, kanala düşerek gözden kayboldu. Olayı gören vatandaşlar sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112, UMKE ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’ne ait ekipler sevk edildi. Kanalda yapılan aramalar sonucu talihsiz gencin cesedi AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 3 kilometre ötede bulundu. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Keskin’in cansız bedeni Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
ÇorumAFAD
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100