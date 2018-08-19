Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesinde meydana geldi. İstanbul yönünden İzmir istikametine giden G.P idaresindeki 34 JG 5143 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 58 yaşında ki Hacer Küçük'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Küçük yerde sürüklendi.

Kazayı gönderlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Küçük'ün öldüğünü belirledi. Hacer Küçük’ün cansız bedeni Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken sürücü G.P. ise sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.