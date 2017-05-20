Otomobilini park ettiği yeri unutunca

İlçe merkezine gelen N.Ö. isimli bir vatandaş, aracını bir sokağa park etti. Bir süre sonra geri dönen sürücü, otomobilini park ettiğini düşündüğü 14 Kasım Caddesi’nde bulamadı. Araç sürücüsü N.Ö., polise aracının çalındığı yönünde şikayette bulundu.
Otomobili aramaya çıkan trafik polisi ekibi, kısa sürede aracı Şehitlik Caddesi girişinde buldu. Haber verilmesi üzerine aracının başına gelen N.Ö’nün otomobilini park ettiği yeri unuttuğu belirlendi. Araç sürücüsü N.Ö, otomobilini kısa zamanda bulan polis ekiplerine teşekkür etti. İHA