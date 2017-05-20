Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobilini park ettiği yeri unutunca

Tekirdağ Malkara’da bir vatandaş, otomobilini park ettiği yeri unutunca çalındığını zannedip polisi aradı. Aracı başka bir sokakta bulan polis ekibi, sürücünün park ettiği yeri unutup aracını başka bir sokakta aradığını ortaya çıkardı

Bu haber kez okundu.

Otomobilini park ettiği yeri unutunca
İlçe merkezine gelen N.Ö. isimli bir vatandaş, aracını bir sokağa park etti. Bir süre sonra geri dönen sürücü, otomobilini park ettiğini düşündüğü 14 Kasım Caddesi’nde bulamadı. Araç sürücüsü N.Ö., polise aracının çalındığı yönünde şikayette bulundu.
Otomobili aramaya çıkan trafik polisi ekibi, kısa sürede aracı Şehitlik Caddesi girişinde buldu. Haber verilmesi üzerine aracının başına gelen N.Ö’nün otomobilini park ettiği yeri unuttuğu belirlendi. Araç sürücüsü N.Ö, otomobilini kısa zamanda bulan polis ekiplerine teşekkür etti. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100