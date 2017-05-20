Otomobilini park ettiği yeri unutunca Tekirdağ Malkara’da bir vatandaş, otomobilini park ettiği yeri unutunca çalındığını zannedip polisi aradı. Aracı başka bir sokakta bulan polis ekibi, sürücünün park ettiği yeri unutup aracını başka bir sokakta aradığını ortaya çıkardı

20 Mayıs 2017 Cumartesi 16:18 Bu haber kez okundu.