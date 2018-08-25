Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü

Erzincan-Sivas karayolunda meydana gelen feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Hüseyin Adıbelli idaresindeki 34 JD 4252 plakalı otomobil Erzincan-Sivas Karayolunun H. köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil K. idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.