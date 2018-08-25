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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü

Erzincan-Sivas karayolunun Heybeli köyü kavşağında meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:56
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 ölü

Erzincan-Sivas karayolunda meydana gelen feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Hüseyin Adıbelli idaresindeki 34 JD 4252 plakalı otomobil Erzincan-Sivas Karayolunun H. köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil K. idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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