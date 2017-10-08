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Otoyolda can pazarı

Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi tüneli yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp tabela direğine çarptı

08 Ekim 2017 Pazar 17:07
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Otoyolda can pazarı

Yaklaşık 50 metre sürüklenen ve hurdaya dönen otomobilin genç sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi tüneline yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldi. Onur Aktaş (33) idaresindeki 35 KB 1003 plakalı otomobil İstanbul’dan Bursa istikametine seyir halindeyken Orhangazi tünelini çıktıktan sonra yaklaşık 2 kilometre ilerideki bir AVM'nin yakınlarında kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyeri aşan otomobil yol kenarındaki tabela direğine vurduktan sonra taklalar atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Hurdaya dönen otomobil içinde sürücü Onur Aktaş sıkıştı. Olay yerine Orhangazi’den gelen itfaiye ve sağlık ekipleri hurdaya dönen otomobildeki sürücü Onur Aktaş’ı sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkararak ambulansa taşıdı. Yağmur altında gerçekleşen kurtarma çalışmasının ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı genç sürücü buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi. Onur Aktaş’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İHA

  

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GebzeOrhangaziIzmirTünelTrafikOtomobilYolTabela
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