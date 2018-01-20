İstanbul Sarıyer’de ikamet eden akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir vatandaş ikamet ettiği evi yaktı.

Sarıyer, Tarabya Mahallesi, Oğuzeli Çıkmazı Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Dün sabah saat 09.00 sıralarında 3 katlı müstakil bir binanın en üst katında oturan akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen İbrahim Y. isimli vatandaş oturduğu evi ateşe verdi.

Binadan dumanlar çıktığını gören sokak sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanmakta olan daireyi söndürmeye çalıştığı sırada içeride biri olduğunu gördü. İtfaiye ekiplerinin yardımlarını kabul etmeyen vatandaş evden yanan evden çıkmakta zorluk çıkardı.

Bunun üzerine devreye polis ekipleri girdi. Evden çıkmamakta direnen vatandaş polis ekipleri tarafından çıkarılarak kontrol altına alındı. Bunun ardından itfaiye ekipleri eve girerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Evlerinin yandığını öğrenerek mahalleye gelen İbrahim Y.’nin babası Zafer Y. ve abisi Ali Y. sinir krizi geçirdi. Baba ve abinin sabah saatlerinde balığa çıktığı öğrenildi. Evi yakan İbrahim Y.’nin de akli dengesinin bozuk olduğu belirtildi. Çıkan dumanlardan etkilenen İbrahim Y. tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA