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Oturdukları binada ölü bulundu

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir gündür her yerde aranan 13 yaşındaki çocuk, oturdukları binanın havalandırma boşluğunda ölü olarak bulundu.

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Oturdukları binada ölü bulundu
Trabzon'un Arsin ilçesinde bir gündür her yerde aranan 13 yaşındaki çocuk, oturdukları binanın havalandırma boşluğunda ölü olarak bulundu. İlçeye bağlı Fatih mahallesinde meydana gelen olayda 13 yaşındaki Emirhan Koz, önceki gece sahur vaktinde kaybolduktan sonra her yerde aranıyordu. Yapılan aramanın ardından Emirhan’ın cansız bedeni oturdukları binanın havalandırma boşluğunda bulunurken, cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Koz'un havalandırma boşluğuna nasıl düştüğü ise bilinmezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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