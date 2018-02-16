Oynadığı tabanca can yaktı

Merkez Meram ilçesi Mamuriye Mahallesi Azerbeycan Caddesi'nde park halindeki 42 BBT 17 plakalı otomobilde Şükrü K. (40), eline aldığı ruhsatsız tabancayı oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, önce Şükrü K'nin parmağına, ardından da yanında bulunan arkadaşı Ali Büyükdeveci'nin (33) karnına isabet etti.
İçinde bulundukları araçla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen yaralılar, burada tedavi altına alındı. Ali Büyükdeveci'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şükrü K, tedavisi tamamlandıktan sonra ifade için polis merkezine götürüldü.
AA