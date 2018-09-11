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Oyun oynarken üzerine beton parçası düştü

Amasya’da sokakta oynarken üzerine bir inşaattan beton parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, 5 gündür yaşam mücadelesi veriyor

11 Eylül 2018 Salı 17:30
Oyun oynarken üzerine beton parçası düştü

Beyazıtpaşa Mahallesi’nde evlerinin bulunduğu sokakta oynarken inşaat halindeki bir binadan üzerine düşen beton parçasının altında kalan Yusuf Aslan (4) ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Hastanesine kaldırılan Aslan, yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutuluyor.

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