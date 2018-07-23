Oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Akif Çakar, "Tıbbi tabiriyle subdural hematom (beyin kanaması) tespit edildi. Can Beyin kan sulandırıcı ilaç kullanması da bu kanama riskini arttırdı. Beyin cerrahi konsültasyonu değerlendirmeleri neticesinde hastamız yoğun bakım ünitesinde yatmaktadır." dedi.

Çakar, 1-2 gün daha yoğun bakım takibi gerekecek. Şu anda beyin cerrahi doktorumuzun cerrahi müdahale düşüncesi yok, 1-2 gün sonra net açıklama yaparız. Şu anda şuuru yerinde konuşuyor, herhangi bir sıkıntı yok. Beynindeki kanama kısıtlanmış gibi duruyor. İyi olacağını tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ