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Özel okula FETÖ operasyonu 

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen özel bir lisesinin sahibi ve ortağı olan eşi ile okul müdürü gözaltına alındı

25 Ocak 2018 Perşembe 17:11
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Özel okula FETÖ operasyonu 

Daha önce KHK ile kapatılan ve bir süre sonra yeniden açılan Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi'nin sahibi İ.D, eşi ve aynı zamanda ortağı olan M.D. ile okul müdürü S.K. devam eden soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılınca polis ekipleri tarafından evlerinde gözaltına alındı.

Okul'da sabah erken saatlerde arama yapan polis ekipleri özel bölmeleri de açabilmek için okul sahibi İ.D.'yi okula getirdi. Okulda bulunan dijital materyaller ve evraklara el konulurken bilgisayarların hard diskleri toplandı.

Okul hakkında kapatılan bazı FETÖ okullarından para aktarıldığı, görev yapan bazı öğretmenlerin "Bylock" kullanıcısı olduğu iddia edildi. Tahkikat sürüyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
BursaFetöPDYLiseOkul
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