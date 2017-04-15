Özgecan davasında şok gelişme!

Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ailesinin avukatı Sevim Küçük, yaptığı açıklamada, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Özgecan Aslan davasıyla ilgili cezaevinde öldürülen Ahmet Suphi Altındöken'in babası Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe hakkında "adam öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadığını belirtti. Yerel mahkemenin Fatih Gökçe hakkında "cinsel saldırı" suçundan dolayı da ayrıca 24 yıl hapis cezası verdiğini kaydeden Küçük, Yargıtayın verilen bu cezanın "delil yetersizliği" gerekçesiyle bozduğunu dile getirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesinin de bu yönde olduğunu anlatan Küçük, şöyle konuştu: "Yargıtayın sanıklardan Fatih Gökçe hakkında cinsel saldır suçundan verilen mahkumiyet kararını delil yetersizliği gerekçesiyle bozmasına ilişkin olağan ve olağanüstü tüm kanun yollarını kullanacağız. Çünkü dosyadaki tüm mevcut deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde cinsel saldırı suçundan da ceza vermeye yeterlidir. Yerel mahkemenin kanaatine göre zaten Fatih Gökçe de cinsel saldırı suçunun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla bu cinayeti işlemiş. Yani hiç kimse başkasının suçunun delillerini ortadan kaldırmak için böyle hunharca bir cinayete kalkışmaz. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar bu işin hukuki devamı söz konusudur."

AA