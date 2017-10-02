‘Özür dilemek istiyoruz’

İstanbul Ataşehir'de bir kadına önce çarpan ardından da yumruklayan saldırganın ağabeyi konuştu. Saldırıya uğrayan kadından özür dilemek istediklerini belirten Ağabey Emre Dündar kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek, “İki-üç yıldır psikolojik sorunları var. Keşke olmasaydı ama olmuş maalesef. Böyle bir davranış yapması gerekmezdi ama Hakan'ın şuan ki psikolojisi normal değil. (Saldırıya uğrayan kadını) Ziyaret edeceğiz uygun bir zamanda özür dileyeceğiz” dedi.

Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen bir kadın, kendisine çarpan adamın yumruklu saldırısına uğramıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu saldırgan yakalanırken, saldırganın ağabeyi Emre Dündar ise basın mensuplarına açıklama yaptı. Ağabey Dündar, kardeşinin psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Saldırıya uğrayan kadından da özür dilemek istediklerini belirten Dündar, yapılan haberlerle ilgi medyaya tepki gösterdi.

Olayın ardından kardeşiyle neler konuştuğunu anlatan ağabey Dündar şunları söyledi: “Niye böyle bir şey yaptın dedim. 'Ağabey sinirliydim' dedi. 'Yolda yürüyordum önümden geçerken omuz attım. Sonra geri döndüğümde bana gerizekalı dedi ben de hazmedemedim' dedi. Böyle bir davranış yapması gerekmezdi ama Hakan'ın şuan ki psikolojisi normal değil.” İHA