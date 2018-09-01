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Palamut sevindirdi

Denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçı tekneleri, limanlara bol palamut ve hamsiyle döndü. Balıkçı tezgahlarını hareketlendiren palamut, hamsi, levrek ve barbun fiyatıyla hem satıcıyı hem de vatandaşı mutlu ediyor. Palamudun tanesi 15-20 liradan, hamsi ise kilogramı 20 liradan tezgahlarda boy gösterdi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 16:54
Palamut sevindirdi

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçı tekneleri, limanlara bol palamut ve hamsiyle döndü.

Balıkçı tezgahlarını hareketlendiren palamut, hamsi, levrek ve barbun fiyatıyla hem satıcıyı hem de vatandaşı mutlu ediyor. Geçen balık mevsimini tanesi 30 liradan kapatan palamudun fiyatı, bolluk nedeniyle 15 liraya kadar düştü.

"Denizlerin kuru fasulyesi" olarak adlandırılan hamsi ise kilogramı 20 liradan satılıyor. Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bisteren, sezona balık bolluğuyla ve uygun fiyatlarla başladıklarını söyledi.

Taze ve ucuz balık almak isteyen vatandaşların pazara ilgi gösterdiğini belirten Bisteren, "Sezonumuz hayırlısıyla başladı. Balıkçı tekneleri limanlara bol bol palamut ve hamsiyle döndü. Özellikle palamut yüzümüzü güldürecek. Bunun yanında diğer balık çeşitlerimiz de tezgahta mevcut. Palamut, sezona çok iyi girdi. Geçen sezon çok çıkmamıştı. Sezon başında 15 liradan satılması umut verici. Geçen sezon sonunda 25-30 liradan satıyorduk. Önümüzdeki günlerde tanesinin 7-8 liraya kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi de çok güzel. Herkesi pazarımıza balık almaya davet ediyoruz."

AA

Son Güncelleme: 01.09.2018 17:04
Anahtar Kelimeler:
BalıkAv YasağıDenizPalamut
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