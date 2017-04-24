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Pancar toplarken uçurumdan yuvarlandı

Hakkari’de pancar toplamak için dağlık alana çıkan bir vatandaş, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti

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Pancar toplarken uçurumdan yuvarlandı
Olay, önceki gün il merkezine bağlı eski Oğul köyü yakınlarındaki dağlık bölgede meydana geldi. Burada pancar toplayan 7 çocuk babası Hasan Cemil (59) isimli vatandaş, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Ağır yaralı olarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Cemil, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İl Özel İdaresinden emekli olan Cemil, Kıran Mahallesi'ndeki aile mezarlığında yüzlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

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Pancar Toplarken Uçurumdan Yuvarlandı
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