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Parayı arıcı değil, aracı kazanıyor

Aydın'da yaklaşık 150 bin ton bal üretildiğini anlatan Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "10 liraya büyük şirketlere, firmalara veriyorlar; onlar da 35 liraya satıyor. Aradaki uçurum 25 lira. Arıcı değil aracı kazanıyor." dedi

27 Temmuz 2018 Cuma 13:11
Parayı arıcı değil, aracı kazanıyor

Aydın İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, arıcıların balı toptan sattığına işaret ederek, "10 liraya büyük şirketlere, firmalara veriyorlar; onlar da 35 liraya satıyor. Aradaki uçurum 25 lira. Arıcı değil aracı kazanıyor. Her zaman fiyat politikasını belirleyen hiçbir kurum, kuruluş yok. Bizde kim nasıl istiyorsa fiyatı o belirliyor. Yani balın fiyatını tüccar belirliyor" dedi.

Bu yıl Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki hava koşullarının çiçek balı üretimini olumsuz etkilediğini aktaran Özdemir, "20 yıldır bu güne kadar olmayan bir iklimi yaşıyoruz. Arı, balı ve nektarı bulamıyor. Bu sene çiçek balı üretilmedi. Arıcılar çok zor bir dönemden geçiyor. Bir tek umudumuz çam.  Onun da verip vermeyeceği belli değil" diye konuştu.

Aydın'da yaklaşık 150 bin ton bal üretildiğini anlatan Özdemir, "Çiçek balı olursa meblağ daha da yükseliyor. Çam balına kalırsak düşüyor. Biz genelde çiçek balını iç piyasada tüketen bir ülkeyiz. Bu sene çiçek balı üretiminin az olmasından dolayı fiyatların da yüksek olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Babadan kalma arıcılığı sürdüren üreticilerden Mustafa Tekin de "2018 bizim için çok kötü geçiyor. Hava şartları bizi çok etkiledi. Her gün arıların başındayız. Devletten destek bekliyoruz. Kovan başına desteğin 20-25 lira olması gerekiyor" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArıcılıkAydın
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