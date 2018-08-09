Park yüzünden silahlı bıçaklı kavga

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan B.K, arkadaşlarıyla iş yerinin önüne geldi. H.Ö'nün oğullarının da karıştığı kavgada B.K. silahla çevreye ateş açtı. Kavgada A.Ö. (53), H.Ö. (23) ve V.Ö. (33) açılan ateş sonucu silahla, E.Ö. (22) ise bıçakla yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan B.K. motosikletli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Diğer şüpheliler A.Y, U.K. ile F.O'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etiği öğrenilen B.K. ile A.Y. U.K. ve F.O. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler B.K. A.Y. ile U.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.O. ise serbest bırakıldı.