Parklarda 'torbacı' avı 

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın, "Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı mücadelemiz büyük bir kararlılıkla devam edecek. Onların kökünü kazımakta kararlıyız" mesajının ardından, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kazandı.

Ekipler Çukurova ilçesindeki park ve dinlenme alanlarında şok bir uygulama yaptı. Her biri ikişer kişilik gruplardan oluşan toplam 25 ekip, park polisinin de desteğini alarak, park ve dinlenme alanlarında ‘torbacı avı’na çıktı. Durumu şüpheli görülenlerin üzerleri didik didik arandı, ‘Genel Bilgi Taraması’ (GBT) sorgulaması yapıldı.

Parkın çevresindeki iş yerleriyle birlikte yine şüpheli olan araçlar da durdurularak, narkotik detektör köpeği ‘Kanas’ ile kapsamlı bir arama yapıldı. Parktaki vatandaşlar da polisin bu uygulamasına tam destek verdi. Uygulamada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İHA