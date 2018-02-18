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'Pat pat'a çarpan otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracına çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

18 Şubat 2018 Pazar 17:26
'Pat pat'a çarpan otomobil hurdaya döndü

Kaza, Malkara-Hayrabolu yolu Çöplük mevkiinde meydana geldi. Şevki Egi (45) yönetimindeki 59 SE 130 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Yılmaz Say (39) idaresindeki kömür yüklü pat pata arkadan çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu hurdaya dönen otomobilde bulunan Aydın Dinçer (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şevki Egi, Yılmaz Say ve pat patta bulunan Özgür Çekiç (10) ise Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.Dinçer'in cenazesi de yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
TekirdağPatpatTarım AracıKazaHurdaOtomobil
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