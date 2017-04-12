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Patlama terör saldırısı çıktı

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün ek binasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Patlamada 10'dan fazla kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı saldırının bir terör olayı olduğunu açıkladı

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Patlama terör saldırısı çıktı

 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün sabah şiddetli bir patlama olmuştu

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bakım-onarım binasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildilmişti.

Patlamanın şiddeti ile söz konusu binada kısmen çökme olurken, AFAD ekipleri de olay yerine gönderildi. Ekipler, binada çalışma başlattı. Şiddetli patlamada çevredeki ev, işyeri ve araçlarda hasar oluştu.

'Saldırı tünel vasıtasıyla gerçekleştirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada olayın dışarıdan bir müdahale olmadığını tamir sırasında gerçekleştiğini duyurmuştu. Ancak olaydan bir gün sonra Diyarbakır'da meydana gelen patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Soylu, şöyle konuştu: 

"Zırhlı aracın tamiri sırasında gerçekleşti. Araştırma yapıldı. Mesele bir terör saldırısı. Orada yaklaşık 10-12 hafif yaralımız var. Bir teknisyen yardımcımız ve polisimiz daha şehit oldu. Terör saldırısı olduğu açığa çıktı. İçeriye mi girildi diye düşünmüştük. Dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla gerçekleştirdiler."

İHA

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