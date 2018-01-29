Patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı 

Diyarbakır'da çöp konteynerinde meydana gelen, piknik tüpü ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının neden olduğu olduğu patlamayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi ile Lise Caddesi kesişimindeki çöp konteynerinde önceki gün saat 18.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yapılan incelemede patlamanın piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ile gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için yürütülen çok yönlü çalışmada olayı gerçekleştirdiği ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerlerinde ve örgüt evi olarak kullandıkları ikametlerde dün yapılan aramalarda 5 bardak tipi el yapımı patlayıcı, 3 el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen koli bandı, 3 çift iş eldiveni, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, yastık kılıfı içerisine gizlenmiş 14 şeffaf poşete sarılı uyuşturucu, SIM kart takılı bataryasız cep telefonu, sigara paketi içerisinde bir miktar uyuşturucu ile uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.

AA