Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120845
ALTIN
163.291
DOLAR
3.7910
STERLİN
5.3276
EURO
4.6826

Patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı 

Diyarbakır Valilik binası vatandaş girişi yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişinin örgüt evi olarak kullandıkları ikamette yapılan aramalarda çok sayıda patlayıcı bulundu

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:15
Patlamayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı 

Diyarbakır'da çöp konteynerinde meydana gelen, piknik tüpü ile güçlendirilen el yapımı patlayıcının neden olduğu olduğu patlamayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi ile Lise Caddesi kesişimindeki çöp konteynerinde önceki gün saat 18.10 sıralarında meydana gelen patlamayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Yapılan incelemede patlamanın piknik tüpüyle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği ile gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için yürütülen çok yönlü çalışmada olayı gerçekleştirdiği ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerlerinde ve örgüt evi olarak kullandıkları ikametlerde dün yapılan aramalarda 5 bardak tipi el yapımı patlayıcı, 3 el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen koli bandı, 3 çift iş eldiveni, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, yastık kılıfı içerisine gizlenmiş 14 şeffaf poşete sarılı uyuşturucu, SIM kart takılı bataryasız cep telefonu, sigara paketi içerisinde bir miktar uyuşturucu ile uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır ValilikVatandaşPatlamaİkamet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce hırsız sonra polis soydu 
Önce hırsız sonra polis soydu 
İyiliğe karşılık gasp ettiler
İyiliğe karşılık gasp ettiler
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı 
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı 
Engelli genci dövenler için 4,5 yıl hapis istendi
Engelli genci dövenler için 4,5 yıl hapis istendi
Acil serviste bıçaklı kavga
Acil serviste bıçaklı kavga
Bakan Tüfenkci'den "0850"li uyarı!
Bakan Tüfenkci'den "0850"li uyarı!
Sürpriz yumurtadan ‘mavi balina’ çıktı
Sürpriz yumurtadan ‘mavi balina’ çıktı
Ölüm emniyet şeridinde yakaladı
Ölüm emniyet şeridinde yakaladı
Kavşakta feci kaza 3 ÖLÜ
Kavşakta feci kaza 3 ÖLÜ

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim