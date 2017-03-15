Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mutfakta patlayan buzdolabı evde yangın çıkardı. Camiatik Mahallesi Sümbül Sokak’ta Abdi Düngel’in yaşadığı evde buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı. Mutfakta başlayan yangın evin diğer bölümlerine de sıçradı. Yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi Abdi Düngel, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle üzüntü duyan ev sahiplerini komşuları ve yakınları sakinleştirdi. Evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Patlayan buzdolabı evi yaktı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mutfakta patlayan buzdolabı evde yangın çıkardı.
15 Mart 2017 Çarşamba 15:35
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