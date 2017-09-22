Patlayan doğalgaz paniğe yol açtı



Sivas’ta doğalgaz patlamasına müdahale etmek isteyen ekip, olay yerine yetişmek isterken panik yaşayınca kaza yaptı.

Olay Kılavuz Mahallesi'nde Sivas Belediyesi tarafından yapımı devam eden battı-çıktı çalışması sırasında meydana geldi. Çalışma sırasında kazı çalışması yapan kepçe kentin doğalgaz ihtiyacını karşılayan çelik hatta zarar verdi. Bir anda yaşanan patlama sonrası çevrede büyük panik yaşandı.

Olay yerine itfaiye ekibi ve AKSA Sivas doğalgaz ekibi sevk edildi. Bu sırada olay yerine yetişmek isteyen doğalgaz ekipleri panik yaşayınca kaza yaptı.

Kaza maddi hasarla atlatılırken ekipler çelik hatta müdahale ederek doğalgaz vanasını kapattı. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları bulunduğu yerden uzaklaştırdı. Bazı vatandaşların olay anını cep telefonu kamerası ile kaydetmesi dikkat çekti. Olay sonrası hasar gören çelik hat nedeniyle kentin doğalgazı kesildi. Çevrede yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler hatta onarım çalışmasına başlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili AKSA Sivas Doğalgaz'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi.

“Hızla olay yerine intikal eden Aksa Sivas doğalgaz ekipleri gaz akışını keserek gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldı. Hasarın hızla giderilerek şehre gaz arzının yeniden sağlanması için çalışmalar başladı.

Belediyenin tünel kavşak çalışması sırasında taşeron firma tarafından sabah saatlerinde yapılan kazı sırasında doğalgaz hattı hasar aldı. Can kaybının ve herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği olayda, Sivas şehrine gaz arzı sağlayan çelik hat hasar aldı. Aksasivas Doğal Gaz acil müdahale ekipleri hızla olay yerine intikal ederek gaz akışını kesti. Gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak hasar nedeniyle meydana gelen gaz kesintisinin giderilmesi ve şehre yeniden gaz verilmesi için gerekli onarım çalışması başlatıldı.” İHA