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Patlayan klima evi harabeye çevirdi

Aydın’ın Çine ilçesinde, çalışır haldeki klimanın patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi

18 Temmuz 2018 Çarşamba 16:51
Patlayan klima evi harabeye çevirdi

Olay, geçtiğimiz hafta Çine ilçesine bağlı kırsal Mutaflar Mahallesinde yaşayan Muhsin Mersin’in evinde meydana geldi. Muhsin Mersin olmadığı sırada öğlen sıcağından bunalan çocukları, serinlemek için daha 13 ay önce satın aldıkları klimayı çalışırdı. Bir süre çalışan klimanın önce iç ünitesi, saniyeler sonra ise evin dışında bulunan motor kısmı büyük bir gürültüyle patladı.

Klimadaki gazın parlamasıyla birlikte alevler bir anda evin tamamını sardı. Patlamayla birlikte evdeki odalardan birisinin duvarı yıkılırken; tavan ve sıvalarda da dökülmeler oldu.

İtfaiye ekipleri ve çevre sakinlerinin müdahale ettiği yangında, evdeki tüm oda ve eşyalar kullanılmaz hale geldi. İçeride bulunan çocukların son anda dışarı çıkmayı başardığı yangında, evde büyük maddi hasar oluştu.

İHA

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