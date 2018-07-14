Patlayan lastik tamirciyi hastanelik etti

Olay, Katır Tepesi mevkisinde bulunan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastikçide çalışan Gökhan T. (34), tamirini yaptığı lastiği şişirmeye çalıştı. Bu sırada şiddetle patlayan lastik önce Gökhan T’nin yüzüne, daha sonra ise iş yerinin tavanına çarparak yere düştü. Gökhan T. yüzüne aldığı darbe sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökhan T, Kulu Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı Gökhan T, yapılan muayenesinde kafa kısmında parçalı kırıkların olduğunun belirlenmesi üzerine iç kanama şüphesiyle Konya’ya sevk edildi.

İHA