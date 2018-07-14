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Patlayan lastik tamirciyi hastanelik etti

Konya’nın Kulu ilçesinde tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralanan 34 yaşındaki lastikçi hastanelik oldu

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:27
Patlayan lastik tamirciyi hastanelik etti

Olay, Katır Tepesi mevkisinde bulunan Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lastikçide çalışan Gökhan T. (34), tamirini yaptığı lastiği şişirmeye çalıştı. Bu sırada şiddetle patlayan lastik önce Gökhan T’nin yüzüne, daha sonra ise iş yerinin tavanına çarparak yere düştü. Gökhan T. yüzüne aldığı darbe sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökhan T, Kulu Devlet Hastanesine getirildi. Yaralı Gökhan T, yapılan muayenesinde kafa kısmında parçalı kırıkların olduğunun belirlenmesi üzerine iç kanama şüphesiyle Konya’ya sevk edildi.
İHA

Son Güncelleme: 14.07.2018 16:27
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