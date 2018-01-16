Patlayan tüp 8 daireye hasar verdi 

Yarenler Mahallesi Kurtuluş Sokak Onur Apartmanı'nın bodrum katında bulunan piknik tüpü bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama nedeniyle çıkan küçük çapta yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Apartmanın bodrum kısmının havalandırmasında patlayan tüp nedeniyle apartmandaki 8 dairenin havalandırma boşluğunda bulunan bölümlerindeki duvarlar, vestiyerler ve kapılar zarar gördü.

Patlamanın ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Akşehir İtfaiye Merkezi, MEDAŞ ve Doğalgaz yetkilileri olay yerine gelerek gerekli önlemleri aldı. İtfaiye ve yetkililerin incelemelerinin ardından binanın boşaltılıp boşaltılmayacağına karar verilecek.

İHA