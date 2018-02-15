Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116226
ALTIN
163.943
DOLAR
3.7702
STERLİN
5.2999
EURO
4.7077

Patlayıcılar yerinde imha edildi

Van’da teröristlerin kış üslenme alanlarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen patlayıcı düzenekleri yerinde imha edildi

15 Şubat 2018 Perşembe 18:30
Patlayıcılar yerinde imha edildi

Van’da teröristlerin kış üslenme alanlarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen patlayıcı düzenekleri yerinde imha edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Devam eden istihbari çalışmalar kapsamında; 15 Şubat terörist başının yakalanmasının yıldönümünde gerçekleştirilebilecek terörist eylemlerde kullanılmak üzere mayın/el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat gibi malzemenin; Saray ilçesi Çaybağı Mahallesi kırsalında araziye gömülü olarak bekletildiğinin tespit edilmesi üzerine, Saray İlçe Jandarma Komutanlığınca 15 Şubat 2018 günü Şehit Güvenlik Korucusu Halis Gidergi Operasyonu icra edilmiştir.

Operasyon sonucunda; 4 adet EYP düzeneği (12 kg.lık mutfak tüpleri ile hazırlanmış), 4 adet elektronik fünye (EYP yapımında kullanılan), 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 104 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 24 adet tabanca fişeği, 10 litre akaryakıt (plastik bidon içerisinde), 20 metre elektrik kablosu (EYP yapımında kullanılan), 6 adet koli bandı (EYP yapımında kullanılan) ele geçirilmiş olup, ele geçirilen patlayıcı düzenekleri yerinde imha edilmiştir.

 Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
VanTeröristKoışOperasyonPatlayıcıImha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
350 polisle dev operasyon
350 polisle dev operasyon
Otomobil bomba gibi patladı
Otomobil bomba gibi patladı
2 kaza ikisi de aşırı hızdan   3 ÖLÜ 6 YARALI
2 kaza ikisi de aşırı hızdan   3 ÖLÜ 6 YARALI
Sobadan çıkan yangın 3 evi kül etti
Sobadan çıkan yangın 3 evi kül etti
İstanbul diye Erzurum'da bıraktılar
İstanbul diye Erzurum'da bıraktılar
8 öğrenci şekerden zehirlendi
8 öğrenci şekerden zehirlendi
Denizli’de baba dehşet saçtı
Denizli’de baba dehşet saçtı
Kapıkule'de 'Bitcoin' operasyonu
Kapıkule'de 'Bitcoin' operasyonu
Çaykur'dan savunma
Çaykur'dan savunma

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim